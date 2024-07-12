BIST 11.045
DOLAR 33,03
EURO 35,90
ALTIN 2.553,96
HABER /  GÜNCEL

Gümrük Muhafaza ekipleri 521 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirdi

Gümrük Muhafaza ekipleri 521 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin ve İstanbul'da yapılan iki operasyonda, 521 milyon 100 bin lira değerinde kaçak eşyaya el konuldu.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği risk analizi ve istihbarat çalışmaları sonucunda usulsüzlük yaptığı tespit edilen firmaya ait konteynerler mercek altına alındı.

Firmaya düzenlenen operasyonda, plastik ham maddesi olarak beyan edilen konteynerlerde, çeşitli markalara ait cep telefonundan kol saatine, güneş gözlüğünden oyun konsol cihazına kadar yaklaşık 36,3 ton ağırlığında ve piyasa değeri yaklaşık 505 milyon lira olan kaçak eşya ele geçirildi.

İstanbul ile İstanbul Deniz gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürlükleri ekiplerince de Ambarlı Gümrük Müdürlüğü'nde operasyon yapıldı. İncelemelerde piyasa değeri yaklaşık 16 milyon 100 bin lira olan 230 bin paket yabancı bandrollü kaçak sigaraya el konuldu.

Böylece iki operasyonda 521 milyon 100 bin lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

Soruşturmalar ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Evli kadınlar kendi soyadını kullanmayacak! 9. yargı paketi geçti
Evli kadınlar kendi soyadını kullanmayacak! 9. yargı paketi geçti
Polat çiftinin yargılanacağı gün belli oldu
Polat çiftinin yargılanacağı gün belli oldu
Elazığ'da korkutan deprem!
Elazığ'da korkutan deprem!
Fenomenlerin para kasası Gökhan Göz çıktı: Her yerde aranıyor!
Fenomenlerin para kasası Gökhan Göz çıktı: Her yerde aranıyor!
TTK'nin özelleştirileceği iddiaları! Alparslan Bayraktar'dan açıklama
TTK'nin özelleştirileceği iddiaları! Alparslan Bayraktar'dan açıklama
Kara para aklama iddiası gündem oldu! Wesley Sneijder'den açıklama geldi
Kara para aklama iddiası gündem oldu! Wesley Sneijder'den açıklama geldi
Bakan Yerlikaya duyurdu! Çember-19 operasyonlarında 4 bin 466 firari yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Çember-19 operasyonlarında 4 bin 466 firari yakalandı
Erdoğan emekli maaşı için devreye girdi, talimat verdi: Bu işi bitirin
Erdoğan emekli maaşı için devreye girdi, talimat verdi: Bu işi bitirin
Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem
9. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
9. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Adana'da binada çıkan yangında pencereden sarkan kişi 4. kattan düştü
Adana'da binada çıkan yangında pencereden sarkan kişi 4. kattan düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e NATO darbesi! Türkiye'nin yeni kararını duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e NATO darbesi! Türkiye'nin yeni kararını duyurdu