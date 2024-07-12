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Fenomenlerin para kasası Gökhan Göz çıktı: Her yerde aranıyor!

Fenomenlerin para kasası Gökhan Göz çıktı: Her yerde aranıyor!

Fenomenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Neslin Güngen'in para kasasının, firari iki şüpheliden biri olan Gökhan Göz olduğu iş insanı ortaya çıktı. Göz’ün, adresinde bulunamadığı ve firari olarak arandığı belirtildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına ilişkin çalışma kapsamında 25 ilde 63 zanlıya yönelik operasyonlarda yakalanan 61 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Emniyet ekipleri tarafından teknik takibe alınan şüphelilerin tape kayıtlarına göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Neslim Güngen’in para kasasının, iki yıl önce Şile’de bir restoranda silah teşhirinde bulunduğu ihbarı üzerine lokantaya giden polis ekiplerinin önünde silah sallayan iş adamı Gökhan Göz olduğu kaydedildi.

O tarihlerdeki görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çeken şüpheli Göz’ün, bir süre magazin dünyasında da adı sıkça anılmıştı.

Neslim Güngen’in ‘gizli para kasası’ olduğu ileri sürülen iş adamı Gökhan Göz’ün, adresinde bulunamadığı ve firari olarak arandığı aktarıldı. Göz’ün soruşturma dosyasında da adının ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldığı kaydedildi.

Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında sosyal medya fenomeni olarak bilinen güzellik merkezleri sahibi Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de bulunduğu 61 şüpheli gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne getirilmişti. Bu şüphelilerden birinin Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) yetkilendirilen vergi müfettişi olduğu ve Neslihan Güngen ile kayıt dışı görüşme talebinde bulunduğu belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında bazı lüks araçlar ile güzellik merkezlerinde kullanılan ve UTS kayıtları olmayan epilasyon, cilt bakım makinesi, bölgesel zayıflama ve sıkılaştırma cihazı, buhar makinesi gibi çeşitli cihazlar ile yasa dışı ilaç ve kozmetik ürünlere el konulmuştu.

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