ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni gaflar

ABD Başkanı Joe Biden, NATO zirvesinde Ukrayna Devlet Başkanı'nı kürsüye davet ederken Zelenskiy yerine Rusya Devlet Başkanı Putin'in ismini söyledi.

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Konuşmada Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy sahnede yanında beklerden "Baylar bayanlar, Başkan Putin" dedi.

Saniyeler içinde hatasının farkına varan Biden, "Başkan Putin mi? Başkan Zelenskiy. Putin'i yenmeye çok odaklanmışım" dedi.

Biden, bu gafının ardından, daha önceden planlanmış olan basın toplantısında da başkan yardımcısı Kamala Harris yerine bir kez Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın ismini kullandı.

Başkan Yardımcısı Harris'in aday olması durumunda Trump'ı yenip yenemeyeceği hakkındaki görüşleri sorulan Biden, "Başkanlık için uygun olduğunu düşünmesem Trump'ı başkan yardımcısı olarak seçmezdim" dedi.



Yaklaşık bir saat süren basın toplantısında Biden'a sorulan soruların önemli bir kısmı başkan adaylığıyla ilgiliydi. 81 yaşındaki Biden Kasım ayındaki başkanlık seçiminde yarıştan çekilmeyeceğini tekrarlayarak, "Bu iş için en uygun insan benim" dedi.