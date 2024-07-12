BIST 11.024
DOLAR 32,97
EURO 35,84
ALTIN 2.554,60
HABER /  DÜNYA

ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni gaflar

ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni gaflar

ABD Başkanı Joe Biden, NATO zirvesinde Ukrayna Devlet Başkanı'nı kürsüye davet ederken Zelenskiy yerine Rusya Devlet Başkanı Putin'in ismini söyledi.

Abone ol

Konuşmada Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy sahnede yanında beklerden "Baylar bayanlar, Başkan Putin" dedi.

Saniyeler içinde hatasının farkına varan Biden, "Başkan Putin mi? Başkan Zelenskiy. Putin'i yenmeye çok odaklanmışım" dedi.

Biden, bu gafının ardından, daha önceden planlanmış olan basın toplantısında da başkan yardımcısı Kamala Harris yerine bir kez Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın ismini kullandı.

Başkan Yardımcısı Harris'in aday olması durumunda Trump'ı yenip yenemeyeceği hakkındaki görüşleri sorulan Biden, "Başkanlık için uygun olduğunu düşünmesem Trump'ı başkan yardımcısı olarak seçmezdim" dedi.

Yaklaşık bir saat süren basın toplantısında Biden'a sorulan soruların önemli bir kısmı başkan adaylığıyla ilgiliydi. 81 yaşındaki Biden Kasım ayındaki başkanlık seçiminde yarıştan çekilmeyeceğini tekrarlayarak, "Bu iş için en uygun insan benim" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu ilk ayak maçları toplu sonuçlar
UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu ilk ayak maçları toplu sonuçlar
Bakan Şimşek, eşiyle ilgili olan iddialara cevap verdi!
Bakan Şimşek, eşiyle ilgili olan iddialara cevap verdi!
Kremlin: Soğuk Savaş'a doğru emin adımlarla ilerliyoruz
Kremlin: Soğuk Savaş'a doğru emin adımlarla ilerliyoruz
Galatasaray, Lask Linz'e mağlup oldu
Galatasaray, Lask Linz'e mağlup oldu
İsrail Savunma Bakanı: 7 Ekim'le alakalı Netanyahu dahil herkes soruşturulmalı
İsrail Savunma Bakanı: 7 Ekim'le alakalı Netanyahu dahil herkes soruşturulmalı
FIFA'dan Galatasaray'a Tete cezası!
FIFA'dan Galatasaray'a Tete cezası!
Netanyahu: Zaman alsa da hedefe ulaşıncaya kadar Gazze'ye saldırılar sürecek
Netanyahu: Zaman alsa da hedefe ulaşıncaya kadar Gazze'ye saldırılar sürecek
BM: Gazze'de yarım milyon insan "felaket düzeyinde" açlıkla karşı karşıya
BM: Gazze'de yarım milyon insan "felaket düzeyinde" açlıkla karşı karşıya
İstanbulkart'ta öğrenci indirimine 30 yaş sınırı getirildi
İstanbulkart'ta öğrenci indirimine 30 yaş sınırı getirildi
G7 Dışişleri Bakanları'ndan İsrailli bakana kınama
G7 Dışişleri Bakanları'ndan İsrailli bakana kınama
Mehmet Şimşek: Vergilendirilmemiş alan kalmayacak
Mehmet Şimşek: Vergilendirilmemiş alan kalmayacak
TFF, Süper Kupa maçının tarihi ve yerini açıkladı
TFF, Süper Kupa maçının tarihi ve yerini açıkladı