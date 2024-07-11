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BM: Gazze'de yarım milyon insan "felaket düzeyinde" açlıkla karşı karşıya

BM: Gazze'de yarım milyon insan "felaket düzeyinde" açlıkla karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail saldırıları altındaki Gazze'de yaklaşık yarım milyon insanın "felaket düzeyinde" açlıkla karşı karşıya olduğunu duyurdu.

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BM'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan gıda krizine dikkat çekildi.

Paylaşımda, yaklaşık yarım milyon Gazzeli'nin "felaket düzeyinde" açlıkla karşı karşıya olduğu belirtilirken, gıdaya sınırlı erişim nedeniyle ailelerin genellikle ihtiyaç duyduğu gıda yardımını alamadığı vurgulandı.

BM Dünya Gıda Programı'nın (WFP) sahada faaliyetlerine devam ettiği bildirilen paylaşımda, Gazze'de gıdaya daha güvenilir erişime ve yardıma ihtiyaç duyulduğunun altı çizildi.

Ayrıca, BM gönderisinin altında Gazze'deki gıda krizine ilişkin bilgi veren bir video da paylaşıldı.

BM videosunda, sekiz ayı aşkın süredir saldırılar nedeniyle sürekli yer değiştirmek zorunda kalmaları, maruz bırakıldıkları açlık ve korkunun Gazze halkını bitap düşürdüğü belirtildi.

Ayrıca videoda, sağlık sisteminin çökmesi, yeterli sığınma merkezinin olmayışı, çeşitli kısıtlamaların insanların yaşamlarını zorlaştırdığı ve sahadaki insani operasyonları engellediği bildirildi.

WFP'nin tedarik zincirinden sorumlu bölgedeki yetkilisi Amjad Ayesh, videoda, bütün zorluklara rağmen, WFP'nin kara, hava ve deniz yoluyla 120 bin tondan fazla gıdayı Gazze'ye ulaştırmayı başardığını belirtti.

WFP'nin Gazze'de aşhane sayısını beşten 100'e çıkardığını belirten yetkililer, partner kuruluşlarla birlikte Gazze'deki halka yemek hazırladıklarını söyledi.

Videoda, tüm bu yardımların 2 milyon Gazzelinin ihtiyaçlarını karşılayamadığı vurgulanırken, ateşkes ve insani yardım çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana hedef gözetmeksizin çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 38 bin 345 Filistinliyi öldürdü, 88 bin 295 kişiyi yaraladı.

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