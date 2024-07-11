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Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a olay sözler: Sana ilk ve son kez cevap veriyorum

Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a olay sözler: Sana ilk ve son kez cevap veriyorum

Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a sosyal medya platformu X üzerinden sert bir yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, Özcan'ın söylemlerinin parti ahlakına uygun olmadığını belirterek, Özcan'ı partiyi zor duruma sokmakla suçladı ve "Aklını başına al" dedi. Özcan, Kılıçdaroğlu'nu koltuk sevdasıyla suçlamıştı.

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Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu X üzerinden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a 'Sana ilk ve son kez cevap veriyorum' diyerek sert bir dille cevap verdi.

İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun o açıklamaları;

Sana ilk ve son kez cevap veriyorum;

Söylemediğim bir söz için ve dahi çıkan yalan haberi de tekzip ettiğim halde şu söylediklerine bak. Ne parti ahlakımızda ne de kültürümüzde senin yaptıklarının yeri yoktur. Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekilleri yalnızca Anayasaya ve millete bağlıdır.

Hakarete varan ifadeler kullandın sustum. Mustafa Kemal Atatürk'ün makamını temsil eden koltuğu fırlattın sustum. Ama edepsize had bildirmek, kırk yetim giydirmek gibiymiş derler…

Serseri mayın gibisin.

Dengeni yitirmişsin.

Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun…

Kimse söylemiyor, ben söyleyeyim;

Aklını başına al…

Tanju, ne kadar kin varmış içinde…

Kinini daha da diri tut ve kork!

"Tanrı mısın?" Ne demek? Allah'a sığınırım.

"Tarikat lideri misin?" Ne demek? Hayatım tarikatlarla mücadele ederek geçti.

Eleştiri bizim partimiz için ekmek ve su gibidir, başımın üstünde yeri vardır.

Ama saygısızlığa, edepsizliğe ve arsızlığa ne ben ne de Cumhuriyet Halk Partisi müsaade etmez…

Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum... Yazık sana, sana verdiğim emeklere…

 

Tanju Özcan ne demişti?

Tanju Özcan verdiği tepkide şunları söylemişti:

“Hatırlatmak için söylüyorum..Geçen yıl bu zamanlar DEĞİŞİM adı altında Ankara’ya yürüyordum! Herkes sessizdi neredeyse! Yürüyüş sonunda koltuk attığım kişi Kurultay da da, şimdi yaptıklarıyla da koltuk sevdasını gösteriyor! 50 sadık vekili varmış! Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil?”

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