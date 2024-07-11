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ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü

ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları açıklandı. Beklentilerden daha düşük gelen enflasyon verisi pozitif sürpriz yaptı. FED'in eylülde faiz indirimine gitme ihtimali oldukça arttı.

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ABD'de tüketici fiyat endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azaldı. Yıllık bazda ise yüzde 3 artış gösterdi ve bu, piyasa beklentilerinin altında kaldı. Ekonomistler, haziran ayında enflasyonun bir önceki aya göre yüzde 0,1 artmasını ve yıllık enflasyonun yüzde 3,1 olmasını bekliyorlardı.

ALTIN, TARİHİ ZİRVEYİ TEST ETTİ

ABD enflasyon verilerinin piyasa beklentilerinin altında kalması, altın fiyatlarında yükselişe neden oldu. Bu durum, yatırımcıların altına olan ilgisini artırarak güvenli liman arayışını destekledi. Açıklanan veriler sonrası ons altın, 2 bin 406 dolara kadar yükselirken; gram altın da 2540 TL'yi geçerek tarihi zirvesini test etti.

DİĞER PİYASA TEPKİLERİ

Enflasyon verilerinin ardından Euro/dolar paritesi 1,088 seviyesine kadar yükseldi. Ayrıca, Bitcoin de günlük artışını yüzde 1,9'a çıkararak 59 bin dolara tırmandı.

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