Engin Altan Düzyatan 'Milyoner Aile' ile ekranlara dönüyor

Diriliş Ertuğrul dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Engin Altan Düzyatan ATV’de yayınlanacak olan yarışma programı ‘Milyoner Aile’yi sunacak.

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Kim Milyoner Olmak İster’den sonra şimdi de Engin Altan Düzyatan’ın sunumu ile ‘Milyoner Aile’ başlıyor. "Türkiye'nin her ilinden milyoner olmak isteyen aileler hemen başvurun" şeklinde basın bülteni yayınladı.

Yarışmada cevabı zaten içinde olan video sorularını ailece en hızlı ve doğru şekilde cevap vermek gerekiyor.

Verilen bilgilere göre bu yarışmada kaybetmek olmuyor. Her bölümde 4 aileden biri 500 bin TL ödül kazanacak. Ve ödüller katlanarak milyonlara ulaşacak. Hem de hiç kayıp olmayacak. Elenseniz bile kasanızdaki biriken ödülle yarıştan ayrılacaksınız.