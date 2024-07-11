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7 Temmuz Dünya Değişim Günü tüm dünyada kutlandı!

7 Temmuz Dünya Değişim Günü tüm dünyada kutlandı!

Uluslararası Değişim Federasyonu (ULUDEF) tarafından 2018 yılında ilan edilen ve her sene 7.7 tarihinde kutlanan “Dünya Değişim Günü” bu yıl 7 Temmuz Pazar günü yurt içi ve yurt dışı 100’ün üzerinde şehirde coşkuyla kutlandı.

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2024 yılı kutlamalarının teması “Barış İçin Değişim” olarak seçilen bu çok özel günün Birleşmiş Milletler Uluslararası Günler listesine alınması için çalışmalar da devam ediyor. Uluslararası Değişim Federasyonu yetkilileri gerçekleşen 2024 yılı Dünya Değişim Günü kutlamalarına ilişkin şöyle açıklama verdi:

“Bu özel gün 2018 yılında Uluslararası Değişim Federasyonu tarafından bireyin, toplumun ve dünyanın bilinçli değişimi için ilan edildi ve
her yıl tüm dünyada coşkuyla kutlanıyor. Bu yılki kutlamalar kapsamında, 7 Temmuz Pazar günü yurt genelinde ve tüm dünyada 100’ün üzerinde şehirde “tüm halka açık ücretsiz etkinlikler” gerçekleşti. Etkinliklerde bu yılın teması olan “Barış İçin Değişim” ana teması çerçevesinde önemli bir farkındalık yaratıldı. Kutlamalar özellikle halka açık meydanlarda ve parklarda gerçekleşti. Kutlamalarda konserler, danslar, değişim nefesi çalışmaları ve bireyin pozitif yöndeki değişimi üzerine farkındalık yaratan konuşmalar yer aldı. Organizasyonlara belediyelerin büyük desteği oldu.
Etkinlikler yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere, Arjantin, Bosna Hersek, Azerbaycan, Fransa, Meksika, Japonya, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Panama gibi ülkelerde yapıldı.

Yurt içinde ise İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Bursa, Mersin, Tekirdağ, Denizli, Eskişehir, Antalya, Çorum, Samsun, Rize, Kocaeli, Yalova, Ordu, Bodrum, Marmaris, Edremit, Ayvalık ve Kuşadası gibi yurt geneli pek çok yerde kutlama gerçekleşti.

Uluslararası Değişim Federasyonu yetkilileri yurt genelinde kutlamalara destek olan ilgili tüm Belediyeler ile özel ve tüzel birimlere de teşekkürlerini iletti. Yetkililer şunları söyledi:

“İstanbul Şişli Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ankara Çankaya
Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Rize Belediyesi, Yalova Belediyesi, Ordu Altınordu Belediyesi, Bursa Yıldırım Belediyesi, Antalya Muratpaşa Belediyesi, Samsun Atakum Belediyesi, Marmaris Belediyesi, Edremit Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Kuşadası Belediyesi başta olmak üzere 7 Temmuz Dünya
Değişim Günü 2024 yılı kutlamalarına destek veren tüm belediyeler ile özel ve tüzel tüm birimlere kıymetli destekleri için çok teşekkür ederiz. 2025 yılında 7 Temmuz’da coşku dolu kutlamalarla yine birlikte olacağız.”

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