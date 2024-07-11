Enflasyon için Şimşek yeni rakam verdi: Yüzde 60'ın altına inebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten "Gelecek ay enflasyon yüksek ihtimalle yüzde 60 civarına inebilir, yıl sonunda enflasyonda yüzde 42'ye kadar toleransımız var." açıklaması geldi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in açıklamasına göre haziran ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 1,64 yükseliş kaydederek yıllık enflasyon yüzde 71,60'a yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi toplantısında yaptığı açıklamalarda enflasyon için rakam da verdi. Şimşek enflasyonun gelecek ay yüzde 60'a inebileceğini söyledi. Yıl sonu enflasyonu için ise yüzde 42'ye kadar toleransları olduğunu belirtti.

Mali disiplinde bir sorun olmadığını ifade eden Şimşek yapısal reformların kalıcı hale gelmesi gerektiğine vurgu yaptı. Kur riskini azaldığını ifade eden Şimşek, borçlanma vadesinin artırıldığını belirtti.

Bakan Şimşek'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle

Mali disiplinde bir sorun yok. Yapısal reformlar kalıcı hale gelmeli. Yarın açıklanacak veri ile cari açığın milli gelire oranı yüzde 2,5'in altına düşmüş olacak.

Kur riskini azalttık, borçlanmanın vadesini artırdık. Kamunun bilançosunu tekrar güçlü bir şekilde konumlandıracağız. Bankalarla swapı neredeyse kapattık. Swap hariç net rezerv 18 milyar doların üzerine çıkmış durumda.

Türkiye'nin istikrar ve reform programı ile birlikte risk priminde dramatik bir düşüş yaşanmıştır. Son 1 yılda risk priminde daralma 450 puan civarında, benzer ülkelere göre risk priminde muazzam iyileşme var.

Temmuzda KKM'den çıkış çok daha hızlanacak

KKM 60 milyar doların altına indi, Temmuzda KKM'den çıkış çok daha hızlanacak.

Türkiye'nin makul maliyetlerle dış kaynağa erişiminde sorun, önemli ölçüde ortadan kalktı. Türkiye'nin dış kaynağa erişiminde sorun öneli ölçüde ortadan kalktı.

2017 sonrasında bankalarımızın uzun vadeli kaynağa erişimi dramatik şekilde arttı.

Rezervlerdeki artış sıcak para değil, vatandaşların ve şirketlerin dövizden TL'ye geçmesi. Eflasyonda en zoru geride kaldı. Para politikasının yeniden inşa edilmesi zaman alıyor.

Gelecek ay enflasyon yüksek ihtimalle yüzde 60 civarına inebilir, yıl sonunda enflasyonda yüzde 42'ye kadar toleransımız var.