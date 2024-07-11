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Peş peşe deprem oldu! Naci Görür'den açıklama

Peş peşe deprem oldu! Naci Görür'den açıklama

Prof. Dr. Naci Görür, Afyonkarahisar'da 4.4 ve 3.5 büyüklüğünde meydana gelen depremlere ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

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Afyonkarahisar'da saat 06:24 ve saat 06:30'da 4.4 ve 3.5 büyüklüğünde depremler meydana geldi. 

Depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Görür, Afyonkarahisar depremine ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Arkadaşlar, Afyonkarahisar’da 4,5 deprem oldu. Deprem Akşehir-Afyon Grabeni içerisinde oldu. Biliyorsunuz bu yapılar normal faylarla çevrili. Göller yöresinde graben yapıları egemen. Bu yapıların depremselliği görece yüksek sayılır."

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