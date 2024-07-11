Peş peşe deprem oldu! Naci Görür'den açıklama

Prof. Dr. Naci Görür, Afyonkarahisar'da 4.4 ve 3.5 büyüklüğünde meydana gelen depremlere ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

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Afyonkarahisar'da saat 06:24 ve saat 06:30'da 4.4 ve 3.5 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Görür, Afyonkarahisar depremine ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Arkadaşlar, Afyonkarahisar’da 4,5 deprem oldu. Deprem Akşehir-Afyon Grabeni içerisinde oldu. Biliyorsunuz bu yapılar normal faylarla çevrili. Göller yöresinde graben yapıları egemen. Bu yapıların depremselliği görece yüksek sayılır."