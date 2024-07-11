On binlerce kişi bu haberi bekliyordu! ÖSYM duyurdu! KPSS tercihleri başladı!

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2024/1 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar tercihlerini, 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapabilecek.

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KPSS'ye katılım sağlayan adaylar 18 Temmuz'a kadar başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. KPSS tercih sürecinin ayrıntıları yayımlanan kılavuzla paylaşıldı.

Tercih tarihleri 11-18 Temmuz 2024 olarak açıklandı. Tercih işlemleri 11 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.00’de başlayacak ve 18 Temmuz 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "KPSS-2024/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/1 Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 11 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.00’de başlayacak ve 18 Temmuz 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2024/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.