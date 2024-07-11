Akbank Asistan ile müşteriler, GPT entegrasyonuyla bilgiye daha hızlı erişiyor

Akbank Asistan, GPT entegrasyonuyla müşterilerin Akbank web sitesi üzerinden bilgiye daha hızlı erişmesini sağlıyor.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, üretken yapay zeka (GenAI) çözümlerini odağına alan Akbank, akıllı, kişiselleştirilmiş ve kullanıcı dostu dijital bankacılık çözümleri sunan adımlar atıyor.

Banka, GPT entegrasyonuyla müşterilerin bankanın internet sitesi üzerinden bilgiye daha hızlı ve etkili ulaşmasına destek oluyor.

Akbank Asistan, üretken yapay zeka sayesinde, bankanın internet sitesinde yer alan bir çok bilgiyi öğrenerek, karmaşık ya da çok daha detaylı sorulara yanıt üretebiliyor.

Bankanın internet sitesindeki bilgileri kullanarak müşteri ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş yanıtlar sunan Akbank Asistan sayesinde müşteriler, bankacılık işlemleri, ürün bilgileri, kampanyalar ve daha fazlası hakkında kolayca bilgi edinebiliyor.