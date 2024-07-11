BIST 10.923
DOLAR 32,90
EURO 35,85
ALTIN 2.519,47
HABER /  EKONOMİ

Akbank Asistan ile müşteriler, GPT entegrasyonuyla bilgiye daha hızlı erişiyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Akbank Asistan ile müşteriler, GPT entegrasyonuyla bilgiye daha hızlı erişiyor

Akbank Asistan, GPT entegrasyonuyla müşterilerin Akbank web sitesi üzerinden bilgiye daha hızlı erişmesini sağlıyor.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, üretken yapay zeka (GenAI) çözümlerini odağına alan Akbank, akıllı, kişiselleştirilmiş ve kullanıcı dostu dijital bankacılık çözümleri sunan adımlar atıyor.

Banka, GPT entegrasyonuyla müşterilerin bankanın internet sitesi üzerinden bilgiye daha hızlı ve etkili ulaşmasına destek oluyor.

Akbank Asistan, üretken yapay zeka sayesinde, bankanın internet sitesinde yer alan bir çok bilgiyi öğrenerek, karmaşık ya da çok daha detaylı sorulara yanıt üretebiliyor.

Bankanın internet sitesindeki bilgileri kullanarak müşteri ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş yanıtlar sunan Akbank Asistan sayesinde müşteriler, bankacılık işlemleri, ürün bilgileri, kampanyalar ve daha fazlası hakkında kolayca bilgi edinebiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de aşırı sıcaklar nedeniyle geçen hafta 27 kişi öldü
ABD'de aşırı sıcaklar nedeniyle geçen hafta 27 kişi öldü
Akın akın geliyorlar! Hafta sonu rekor kırıldı
Akın akın geliyorlar! Hafta sonu rekor kırıldı
Otomotivde Çin rüzgarı! Almanya'nın lüks markası Porsche frene basmak zorunda aldı
Otomotivde Çin rüzgarı! Almanya'nın lüks markası Porsche frene basmak zorunda aldı
Almanya'da yıllık enflasyon haziran ayında geriledi
Almanya'da yıllık enflasyon haziran ayında geriledi
Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut gözaltına alındı
İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve valilikten peş peşe uyarılar
İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve valilikten peş peşe uyarılar
NATO Zirvesi tamamlandı! Türkiye'nin NATO Zirvesi kazanımları neler?
NATO Zirvesi tamamlandı! Türkiye'nin NATO Zirvesi kazanımları neler?
EURO 2024 finalinde İspanya ile İngiltere karşılaşacak! Maç ne zaman, saat kaçta?
EURO 2024 finalinde İspanya ile İngiltere karşılaşacak! Maç ne zaman, saat kaçta?
ABD'den dikkat çeken Almanya adımı: 34 yıl sonra bir ilk
ABD'den dikkat çeken Almanya adımı: 34 yıl sonra bir ilk
Yol kenarında ceset şoku! Vatandaşlar görüp ihbar etti
Yol kenarında ceset şoku! Vatandaşlar görüp ihbar etti
Mehmet Şimşek'in "güneşlenme vergisi" videosuna Bakanlık'tan açıklama
Mehmet Şimşek'in "güneşlenme vergisi" videosuna Bakanlık'tan açıklama
Dolar ve Euro alış-satış rakamları! Tam gaz yükseliş...
Dolar ve Euro alış-satış rakamları! Tam gaz yükseliş...