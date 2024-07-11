BIST 10.863
DOLAR 32,95
EURO 35,86
ALTIN 2.520,60
HABER /  GÜNCEL

Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut gözaltına alındı

İzmir'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, sosyal medyada Gaga Bulut adıyla bilinen sözde fenomen Bulut Altuğ, "yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek" suçundan gözaltına alındı.

Abone ol

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak bu sitelere oyuncu kazandırdığı belirlenen sosyal medya fenomeni B.A. (27) hakkında gözaltı kararı verdi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelinin Karşıyaka'daki evine baskın düzenledi. Operasyonda B.A. gözaltına alındı

Suç kaydı kabarık

Şüpheli hakkında geçmişte cumhurbaşkanına hakaret, devlet kurumlarını aşağılama, şantaj, müstehcenlik, çocuğun cinsel istismarı, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi suçlardan soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

"Yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek" suçundan gözaltına alınan şüphelinin suçtan elde ettiği gelirlere el konulması için çalışmalara başlanıldığı bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve valilikten peş peşe uyarılar
İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve valilikten peş peşe uyarılar
NATO Zirvesi tamamlandı! Türkiye'nin NATO Zirvesi kazanımları neler?
NATO Zirvesi tamamlandı! Türkiye'nin NATO Zirvesi kazanımları neler?
EURO 2024 finalinde İspanya ile İngiltere karşılaşacak! Maç ne zaman, saat kaçta?
EURO 2024 finalinde İspanya ile İngiltere karşılaşacak! Maç ne zaman, saat kaçta?
ABD'den dikkat çeken Almanya adımı: 34 yıl sonra bir ilk
ABD'den dikkat çeken Almanya adımı: 34 yıl sonra bir ilk
Yol kenarında ceset şoku! Vatandaşlar görüp ihbar etti
Yol kenarında ceset şoku! Vatandaşlar görüp ihbar etti
Mehmet Şimşek'in "güneşlenme vergisi" videosuna Bakanlık'tan açıklama
Mehmet Şimşek'in "güneşlenme vergisi" videosuna Bakanlık'tan açıklama
Dolar ve Euro alış-satış rakamları! Tam gaz yükseliş...
Dolar ve Euro alış-satış rakamları! Tam gaz yükseliş...
Belediyelere aydınlatma zammı: Yüzde 30'a yükselecek
Belediyelere aydınlatma zammı: Yüzde 30'a yükselecek
Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 10'u iptal edildi
Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 10'u iptal edildi
Türkiye’de yeni salgın alarm veriyor
Türkiye’de yeni salgın alarm veriyor
İzmir merkezli 24 ilde düzenlenen "Define-1" operasyonunda 47 şüpheli yakalandı
İzmir merkezli 24 ilde düzenlenen "Define-1" operasyonunda 47 şüpheli yakalandı
Polat çiftine yönelik hazırlanan iddianamenin detayları! İşte Dilan ve Engin Polat için istenen ceza
Polat çiftine yönelik hazırlanan iddianamenin detayları! İşte Dilan ve Engin Polat için istenen ceza