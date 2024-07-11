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ABD'den dikkat çeken Almanya adımı: 34 yıl sonra bir ilk

ABD'den dikkat çeken Almanya adımı: 34 yıl sonra bir ilk

ABD, 2026 senesi itibarıyla ALmanya'ya "Tomahawk" uzun menzilli seyir füzeleri konuşlandıracağını kaydetti. Uzun menzilli silahların Avrupa'da konuşlandırılma sebebi olarak ise ABD'nin NATO'ya bağlılığı ile Avrupa'nın caydırıcılığına olan katkısını gösterdiğine işaret ettiği yönünde bir açıklama yapıldı.

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ABD'nin, kıta Avrupası'ndaki etkinliği giderek yaygınlaşırken Rusya karşıtı bir hamle daha geldi.

Washington'daki NATO Zirvesi öncesinde ABD ve Almanya'dan yapılan ortak açıklamaya göre, Tomahawk seyir füzeleri ve diğer uzun menzilli silahlar, 2026'dan itibaren Almanya'ya konuşlandırılacak.

Açıklamada uzun menzilli silahların Avrupa'da konuşlandırılacak olmasının ABD'nin NATO'ya olan bağlılığını ve Avrupa'nın caydırıcılığına olan katkısını gösterdiğine işaret edilerek, bunların SM-6'lar, Tomahawk füzeleri ile şu anda geliştirilmekte olan hipersonik silahlar olacağını ifade edildi.

Tüm bunların Avrupa'daki mevcut kara konuşlu sistemlerden çok daha geniş bir menzile sahip olacağı kaydedildi.

ABD bu tür uzun menzilli silahları Almanya'ya en son 1989 yılında Berlin Duvarı'nın yıkılmasının hemen ardından 1990'larda konuşlandırmıştı.

ABD
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