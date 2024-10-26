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Rize'de sağanak: Derede su seviyesi yükseldi, heyelan oldu

Rize'de sağanak: Derede su seviyesi yükseldi, heyelan oldu

Rize'nin Çayeli ilçesinde sağanağın ardından derede su seviyesi yükseldi, bazı noktalarda heyelan meydana geldi.

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İl genelinde aralıklarla devam eden yağış, Çayeli ilçesinde sağanağa dönüştü. İlçenin, 21 Ekim'de heyelan meydana gelen Büyükköy beldesine bağlı Derecik köyünde yağışın ardından yeni toprak kaymaları oluştu.

Yamaçlardan sürüklenin toprağın köyden geçen derenin önünü kesmesi sonucu su seviyesi yükseldi.

DSİ, Rize İl Özel İdaresi ve Büyükköy Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle derenin önünü açmak için çalışma yürüttü.

Ekiplerin, daha önce toprak kayması meydana gelen bölgelerdeki çalışmalarına ise heyelan riski dolayısıyla ara verildi.

Derecik köyü muhtarı Ramazan Küçüksarı, sabah saatlerinde başlayan yağışın şiddetini artırdığını söyledi.

Heyelan riskinin devam ettiğini belirten Küçüksarı, "Derenin su seviyesi yol güzergahının seviyesine gelmiş durumda. Ekipler çalışmalara öğle saatinde ara vermek zorunda kaldı." dedi.

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