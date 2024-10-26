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Göztepe Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)

Göztepe Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

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Trabzonspor, Trendyol  Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde İzmir temsilcisi Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Göztepe 0-0 Trabzonspor (CANLI SKOR)

Göztepe ile Trabzonspor arasında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak olan müsabaka 19.00'da başlayacak.

Trabzonspor'un İlk 11'i belli oldu

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Mendy, Lundstram, Eren, Okay, Ozan, Visca, Bardhi, Dragus, Banza

Göztepe'nin ilk 11'i: Lis, Ogün, Koray, Heliton, Bokele, Djalma, Dennis, Isaac, Tijanic, Juan, Fofana

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