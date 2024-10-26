HABER / SPOR / TRABZONSPOR
Göztepe Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.Abone ol
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde İzmir temsilcisi Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
Göztepe 0-0 Trabzonspor (CANLI SKOR)
Göztepe ile Trabzonspor arasında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak olan müsabaka 19.00'da başlayacak.
Trabzonspor'un İlk 11'i belli oldu
Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Mendy, Lundstram, Eren, Okay, Ozan, Visca, Bardhi, Dragus, Banza
Göztepe'nin ilk 11'i: Lis, Ogün, Koray, Heliton, Bokele, Djalma, Dennis, Isaac, Tijanic, Juan, Fofana