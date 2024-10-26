TUSAŞ'ta facia böyle önlendi! Sosyal medyada 3 terörist iddiası...

TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerine yönelik terör saldırısında 5 kişi şehit olmuş, 22 kişi yaralanmıştı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, saldırıyı düzenleyen 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklarken, sosyal medyada 3 terörist olduğu iddiası gündeme gelmiş ancak bu bilgi yalanlanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan medyayı eleştirirken, saldırı sonrası erişim engeli getirildi; EKOL TV’de Hadi Özışık ve Şaban Sevinç konuyla ilgili hararetli bir tartışma gerçekleştirdi.

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TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki tesislerine terör saldırısı düzenlenmişti. Saldırı sonrası 5 şehit, 22 kişi yaralı olduğu belirtilmişti. İçişleri Bakanı Yerlikaya, saldırıyı gerçekleştiren 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamış fakat saldırı sonrası pek çok soru tartışma konusu olmuş ve gerçeklikle alakası olmayan konularla ilgili devlet açıklamalarda bulunuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ'a yapılan saldırı sonrası medyayı eleştirdi. Erdoğan, "Medyamız kötü bir sınav veriyor" demişti.

3 terörist iddiası

Hatırlanacağı üzere saldırı sonrası sosyal medyada 3 terörist olabileceğini konuşulurken, daha sonra hükümetin açıkladığı gibi, sadece 2 terörist olduğu ortaya çıktı. Saldırı sonrasında sosyal medyaya erişim engellendi.

EKOL TV'de yayınlanan Tartışma Zemini programına konuk olan İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, TUSAŞ saldırısına dair kritik değerlendirmelerde bulunarak Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç ile hararetli bir tartışma yaşadı.