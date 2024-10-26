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Galatasaray-Beşiktaş derbisinde gözler golcülerde olacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde gözler golcülerde olacak

 Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş arasında 28 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak derbide gözler iki takımın golcülerinde olacak.

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Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, bu sezon ilk 9 maçında topladığı 25 puanla zirveye yerleşti.

Beşiktaş ise ligde oynadığı 8 karşılaşmada hanesine yazdırdığı 20 puanla ikinci sırada yer aldı.

Süper Lig'in en skorer takımı olan Galatasaray, 27 kez ağları havalandırdı. Beşiktaş ise bu kulvarda 17 kez topu filelerle buluşturdu.

 Galatasaray, yıldız futbolcularıyla gol arayacak

Galatasaray, Beşiktaş derbisinde dünyaca ünlü yıldız futbolcuları Mauro Icardi ve Victor Osimhen ile skor bulmaya çalışacak.

Galatasaray'da üçüncü sezonunu geçiren Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, bu sezon 4'ü Süper Lig, 2'si Avrupa Ligi maçlarında olmak üzere 6 kez ağları havalandırdı.

Bu sezon Napoli'den kiralık olarak kadroya dahil edilen Victor Osimhen ise hepsi Süper Lig'de olmak üzere 3 kez topu filelere gönderdi.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Michy Batshuayi ve Dries Mertens de bu sezon hücumda etkili performans ortaya koydu. Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün resmi maçlarda beşer, Michy Batshuayi ve Dries Mertens de dörder gol attı.

 Mauro Icardi, Beşiktaş'a 5 gol attı

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, daha önce Beşiktaş'a karşı forma giydiği 5 maçta 5 kez ağları havalandırdı.

Arjantinli futbolcu, 4'ü Süper Lig ve 1'i Süper Kupa olmak üzere Beşiktaş ile oynanan 5 müsabakada görev yaptı.

Siyah-beyazlı takıma karşı sahaya çıktığı ilk 3 maçta 5 gol atan Icardi, sonraki 2 karşılaşmada suskun kaldı.

Beşiktaş'ın en önemli gol silahı Ciro Immobile

Siyah-beyazlıların bu sezon kadrosuna kattığı İtalyan futbolcu Ciro Immobile, derbide takımın en önemli gol umudu olacak.

Immobile, bu sezon Beşiktaş formasıyla resmi maçlarda 12 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.

İtalyan futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 8 karşılaşmada 8 kez topu filelere gönderdi ve gol krallığı yarışında zirvede yer aldı.

Sezon başında Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçında 2 gol atan Immobile, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile yapılan müsabakada da 2 kez topu filelerle buluşturdu.

Siyah-beyazlı ekipte Gedson Fernandes resmi maçlarda 7, Rafa Silva da 5 golle öne çıkan diğer isimler oldu.

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