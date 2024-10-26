Bakırköy'de alışveriş merkezinde taciz!

Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Abone ol
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir alışveriş merkezinde 18 Ağustos'ta mağaza içerisinde bir kadının cinsel tacize uğradığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.
Saha çalışması yapan ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olay sonrası kaçan şüphelinin C.B. olduğunu tespit etti.
Şüpheli, Sultangazi'deki ikametinde gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerinin ardından 9 Eylül'de adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.