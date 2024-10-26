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Devlet Bahçeli ayarları fena bozdu! Terörün maşası kimin elinde?

Gazeteci Hadi Özışık, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, Öcalan çağrısıyla ilgili Ekol TV'de çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin DEM Parti'ye uzattığı elin tartışmaları hala devam ediyor. Devlet Bahçeli neden o eli uzattığına dair defalarca açıklamalarda bulundu.

Sonrasında grup toplantısında teröristbaşı Öcalan'a PKK'ya silah bıraktırma çağrısında bulunması gündemde büyük yankı oluştururken TUSAŞ'a yapılan saldırı sonrasında akıllara tek bir soru geldi terörün maşasını kim tutuyor...

İnternethaber Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık EKOL TV'de Tartışma Zemini programında önemli açıklamalarda bulundu.

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