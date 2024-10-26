İyi Parti 7. yaşını kutluyor! Meral Akşener de davet edildi

Yarın 7'nci kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan İYİ Parti'de eski genel başkan Meral Akşener'e davet gönderildiği, ancak Akşener'e konuşma yapmayacağı öğrenildi.

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Meral Akşener liderliğinde 2017 yılında siyaset sahnesine çıkan İyi Parti, yarın 7’nci yaşını kutlamaya hazırlanıyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Türkiye’nin dört bir yanındaki partilileri otobüslerle Ankara’daki programa getirecek olan İyi Parti yönetimi, saat 09.00’da Anıtkabir ziyaretinden sonra İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu öncülüğünde 7’inci Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nı saat 13.30’da Ankara Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirecek.

Meral Akşener'e davet gönderildi

Edinilen bilgilere göre; İyi Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener’e kutlamalar kapsamında davet gönderildi ancak Akşener programda konuşma yapmayacak. Hazırlanan videolarda da Akşener’e fazla yer verilmediği öğrenildi. Partinin kuruluşunda yer alan üyeler arasından, başka bir partiye geçmemiş olanlar da programa davet edildi. 2023 Genel Seçimlerinden 3 milyondan fazla seçmenini kaybeden ve 43 olan milletvekili sayısı son istifalarla birlikte 30’a düşen İyi Parti, kan kaybını durdurmak için Dervişoğlu ile ‘muhalif’ söylemlere devam etme kararı aldı. Dervişoğlu’nun açıklamaları, parti çoğunluğu tarafından ‘olumlu’ karşılanmasına rağmen partiyi toparlamaya yetmedi.