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Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde rahatsızlanan bir askerimiz şehit oldu

Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde rahatsızlanan bir askerimiz şehit oldu

Pençe Kaplan Operasyon Bölgesinde rahatsızlandıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Tankçı Sözleşmeli Er Kander Babür şehit oldu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, üs bölgesinde rahatsızlanan Sözleşmeli Er Kander Babür'e ilk müdahalenin revirde yapıldığı, sonrasında ileri tetkik ve tedavi maksadıyla helikopterle Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı mesajda, Babür'e Allah'tan rahmet, ailesi ile Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.

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