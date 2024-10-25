Norveç'ten sürpriz sosyal medya kararı! Resmen yasak getirildi

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, çocukları sosyal medyanın zararlı etkilerinden korumak amacıyla, sosyal medya kullanım yaş sınırını 15'e çıkarmayı planladığını duyurdu.

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Çocukların sosyal medya kullanım yaşı, tüm dünya tarafından tartışılan bir konu haline geldi. Birçok ülkede sosyal medya kullanım yaşı ile ilgili çalışmalar yürütülüyor. Çocuklar için yaş kullanımı sınırlaması getiren ülkeler arasına Norveç de girdi.

SOSYAL MEDYA KULLANIMINA YAŞ ENGELİ

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, yeni düzenlemelerin, teknoloji şirketlerinin 15 yaş altındakilerden kişisel veri toplamasını engelleyeceğini ve bunun Netflix gibi şirketlere de uygulanacağını söyledi.

İskandinav ülkesinde halihazırda 13 yaş sınırı var.

Buna rağmen, Norveç medya otoritesinin araştırmasına göre dokuz yaşındaki çocukların yarısından fazlası, 10 yaşındaki çocukların yüzde 58'i ve 11 yaşındaki çocukların yüzde 72'si sosyal medyada. Çocuklar genellikle kısıtlamaları kolayca aşabiliyor.

'DAHA KATI MEVZUATLAR DÜŞÜNÜYORUZ'

Başbakan Store, yerel haber kuruluşu VG'ye yaptığı açıklamada "Bu oldukça güçlü bir mesaj veriyor. Çocuklar sosyal medyadaki zararlı içeriklerden korunmalı. Bunun zorlu bir mücadele olduğunu biliyoruz. Çünkü burada baskın güçler var, ancak aynı zamanda siyasetin de gerekli olduğu yer burası.” diye konuştu.

Aile bakanı Kjersti Toppe ise, "Ebeveynler teknoloji devleriyle mücadelede tek başlarına duramazlar. Bu nedenle daha katı mevzuatlar düşünüyoruz." dedi.

KAYNAK: GUARDİAN, TRTHABER