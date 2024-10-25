BIST 8.908
DOLAR 34,28
EURO 37,08
ALTIN 3.024,42
HABER /  DÜNYA

Norveç'ten sürpriz sosyal medya kararı! Resmen yasak getirildi

Norveç'ten sürpriz sosyal medya kararı! Resmen yasak getirildi

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, çocukları sosyal medyanın zararlı etkilerinden korumak amacıyla, sosyal medya kullanım yaş sınırını 15'e çıkarmayı planladığını duyurdu.

Abone ol

Çocukların sosyal medya kullanım yaşı, tüm dünya tarafından tartışılan bir konu haline geldi. Birçok ülkede sosyal medya kullanım yaşı ile ilgili çalışmalar yürütülüyor. Çocuklar için yaş kullanımı sınırlaması getiren ülkeler arasına Norveç de girdi.

SOSYAL MEDYA KULLANIMINA YAŞ ENGELİ

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, yeni düzenlemelerin, teknoloji şirketlerinin 15 yaş altındakilerden kişisel veri toplamasını engelleyeceğini ve bunun Netflix gibi şirketlere de uygulanacağını söyledi.

İskandinav ülkesinde halihazırda 13 yaş sınırı var.

Buna rağmen, Norveç medya otoritesinin araştırmasına göre dokuz yaşındaki çocukların yarısından fazlası, 10 yaşındaki çocukların yüzde 58'i ve 11 yaşındaki çocukların yüzde 72'si sosyal medyada. Çocuklar genellikle kısıtlamaları kolayca aşabiliyor.

'DAHA KATI MEVZUATLAR DÜŞÜNÜYORUZ'

Başbakan Store, yerel haber kuruluşu VG'ye yaptığı açıklamada "Bu oldukça güçlü bir mesaj veriyor. Çocuklar sosyal medyadaki zararlı içeriklerden korunmalı. Bunun zorlu bir mücadele olduğunu biliyoruz. Çünkü burada baskın güçler var, ancak aynı zamanda siyasetin de gerekli olduğu yer burası.” diye konuştu.

Aile bakanı Kjersti Toppe ise, "Ebeveynler teknoloji devleriyle mücadelede tek başlarına duramazlar. Bu nedenle daha katı mevzuatlar düşünüyoruz." dedi.

KAYNAK: GUARDİAN, TRTHABER

ÖNCEKİ HABERLER
İki ilde FETÖ operasyonu! 12 kişi tutuklandı
İki ilde FETÖ operasyonu! 12 kişi tutuklandı
Mehmet Şimşek: BIST 50'deki açığa satış yasağını kaldırmayı değerlendiriyoruz
Mehmet Şimşek: BIST 50'deki açığa satış yasağını kaldırmayı değerlendiriyoruz
Beşiktaş'tan Yunus Akgün açıklaması: Verilen ceza için...
Beşiktaş'tan Yunus Akgün açıklaması: Verilen ceza için...
PKK'ya bir çizik daha! Operasyon anı anbean paylaşıldı
PKK'ya bir çizik daha! Operasyon anı anbean paylaşıldı
Halk TV'nin yalan haberi yine elinde patladı
Halk TV'nin yalan haberi yine elinde patladı
Sakarya'da asansör kazası: 2 işçi hayatını kaybetti
Sakarya'da asansör kazası: 2 işçi hayatını kaybetti
Meksika açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
Meksika açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Enflasyondaki düşüş süreci yolunda gidiyor
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Enflasyondaki düşüş süreci yolunda gidiyor
Türkiye, Somali'de karada da petrol ve doğal gaz arayacak
Türkiye, Somali'de karada da petrol ve doğal gaz arayacak
Özgür Özel'den Öcalan açıklaması: Meclis'e gelmek zorunda değil
Özgür Özel'den Öcalan açıklaması: Meclis'e gelmek zorunda değil
Bakan Yerlikaya, TUSAŞ'a saldırının detaylarını paylaştı!
Bakan Yerlikaya, TUSAŞ'a saldırının detaylarını paylaştı!