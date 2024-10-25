BIST 8.908
DOLAR 34,28
EURO 37,08
ALTIN 3.024,42
HABER /  GÜNCEL

PKK'ya bir çizik daha! Operasyon anı anbean paylaşıldı

Bakan Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, “Gri kategoride yer alan Zafer (Kod adlı) Özcan Günay isimli PKK/KCK terör örgütü mensubu terörist Mardin ili Savur kırsalında Jandarma ve Emniyet birimlerimizce yapılan ortak istihbari çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen “GÜRZ-21” operasyonunda silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Abone ol

Mardin ili Savur ilçesi kırsalında J-SİHA ve zırhlı araçlar desteğinde, JÖH, JOPER ve PÖH timlerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, 2014 yılında terör örgütüne katıldığı, 2018 yılında Suriye Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatında bölücü terör örgütü saflarında yer aldığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik çok sayıda eylem yaptığı yönünde istihbari bilgiler elde edildi. Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız” ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Halk TV'nin yalan haberi yine elinde patladı
Halk TV'nin yalan haberi yine elinde patladı
Sakarya'da asansör kazası: 2 işçi hayatını kaybetti
Sakarya'da asansör kazası: 2 işçi hayatını kaybetti
Meksika açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
Meksika açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Enflasyondaki düşüş süreci yolunda gidiyor
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Enflasyondaki düşüş süreci yolunda gidiyor
Türkiye, Somali'de karada da petrol ve doğal gaz arayacak
Türkiye, Somali'de karada da petrol ve doğal gaz arayacak
Özgür Özel'den Öcalan açıklaması: Meclis'e gelmek zorunda değil
Özgür Özel'den Öcalan açıklaması: Meclis'e gelmek zorunda değil
Bakan Yerlikaya, TUSAŞ'a saldırının detaylarını paylaştı!
Bakan Yerlikaya, TUSAŞ'a saldırının detaylarını paylaştı!
İrfan Can Kahveci'nin menajerinden sözleşme açıklaması!
İrfan Can Kahveci'nin menajerinden sözleşme açıklaması!
Elon Musk, Donald Trump'ı destekleyenlere 1 milyon dolar dağıttı
Elon Musk, Donald Trump'ı destekleyenlere 1 milyon dolar dağıttı
Uluslararası işler nasıl bulunur ve nasıl başvurulur?
Uluslararası işler nasıl bulunur ve nasıl başvurulur?
Tunceli'yi ayağa kaldıran iddia: Avukat Alişer Ölmez öz teyzesini darp etti
Tunceli'yi ayağa kaldıran iddia: Avukat Alişer Ölmez öz teyzesini darp etti