Merkez Bankası Başkanı Karahan: Enflasyondaki düşüş süreci yolunda gidiyor

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Enflasyondaki düşüş süreci yolunda gidiyor. Öncü göstergeler kira enflasyonunda aşağı yönlü bir eğilim olduğunu gösteriyor. 12 aylık enflasyon beklentileri düşmeye devam ediyor" açıklamasını yaptı.

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TCMB Başkanı Fatih Karahan ABD'de IMF toplantıları kapsamında sunum yaptı.

Enflasyondaki düşüş sürecinin yolunda gittiğini vurgulayan Karahan, şu ifadeleri kullandı:

"Öncü göstergeler kira enflasyonunda aşağı yönlü bir eğilim olduğunu gösteriyor. Firmaların fiyatlandırma davranışları iyileşmeye devam ediyor. 12 aylık enflasyon beklentileri düşmeye devam ediyor.

Türk lirası mevduatlarının payı artmaya devam ederken, reel sektörün enflasyon beklentileri de düşüşte."