İrfan Can Kahveci'nin menajerinden sözleşme açıklaması!

İrfan Can Kahveci'nin menajeri William D'Avila, sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcunun geleceği hakkında konuştu. D'Avila, Fnerbahçe ile sözleşme uzatmak için görüşmediklerini açıkladı.

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Fenerbahçe'ye 2020-2021 sezonunun devre arasında Transfer olan İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesi Haziran 2025'te bitecek. Sarı lacivertliler, milli futbolcu ile henüz sözleşme imzalamadı. İrfan Can Kahveci, ocak ayına kadar Fenerbahçe ile sözleşme uzatmadığı takdirde sözleşmesinin bitimine 6 ay kalması nedeniyle diğer kulüplerle transfer görüşmesinde bulunabilecek.

İrfan Can Kahveci'nin menajeri William D'Avila, Radyospor'a İrfan Can Kahveci hakkında açıklamalarda bulundu.

"PEK ÇOK OPSİYONUMUZ VAR"

Menajeri D'Avila, Fenerbahçe'nin sözleşme uzatmak için henüz bir görüşme olmadığını söyledi.

"Şu an itibarıyla bir hiçbir gelişme yok. Doğal olarak pek çok opsiyonumuz var. Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunu şu anda görüşmedik. Biz her zaman görüşmeye açığız."

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN PERFORMANSI

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de 142 maçta forma giydi. Milli futbolcu 30 gol atarken, 28 asist yaptı. 29 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası kazandı.