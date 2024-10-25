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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk acil ameliyata alınıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk acil ameliyata alınıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un apandisiti patladı. Tecrübeli teknik adam acil ameliyata alınıyor.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un apandisitini patladığı ve acilen ameliyata alınacağı öğrenildi. Sözcü'de yer alan son dakika bilgisine göre tecrübeli hocanın sağlık durumu ile ilgili henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Ayrıntılar gelecek...

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