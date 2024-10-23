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Gıda sahtekarlığı yapan firmalar! Bakanlık listeyi güncelledi, "Dana eti" diyerek "at-eşek eti" yedirmişler

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Gıda sahtekarlığı yapan firmalar! Bakanlık listeyi güncelledi, "Dana eti" diyerek "at-eşek eti" yedirmişler

Son dönemde gıdada sahtecilik yapan firmalar tek tek açıklanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığıyla oynayan o işletmeleri ifşa etmeye devam ediyor. Güncellenen listede neler yok ki...

Gıda sahtekarlığı yapan firmalar! Bakanlık listeyi güncelledi, "Dana eti" diyerek "at-eşek eti" yedirmişler

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı listeler gündem olmaya devam ediyor. Vatandaşın sağlığını tehlikeye düşüren yeni ürünler ve işletmeler belli oldu. 

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Gıda sahtekarlığı yapan firmalar! Bakanlık listeyi güncelledi, "Dana eti" diyerek "at-eşek eti" yedirmişler

Yayınlanan son listede zeytinyağlar, baharatlar, kırmızı et ürünleri dikkatleri çekti.

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Gıda sahtekarlığı yapan firmalar! Bakanlık listeyi güncelledi, "Dana eti" diyerek "at-eşek eti" yedirmişler

'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesinde pide ve köfte harcındaki tek tırnaklı eti dikkat çekti.

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Gıda sahtekarlığı yapan firmalar! Bakanlık listeyi güncelledi, "Dana eti" diyerek "at-eşek eti" yedirmişler

İşte son liste...

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