Gıda sahtekarlığı yapan firmalar! Bakanlık listeyi güncelledi, "Dana eti" diyerek "at-eşek eti" yedirmişler
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Son dönemde gıdada sahtecilik yapan firmalar tek tek açıklanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığıyla oynayan o işletmeleri ifşa etmeye devam ediyor. Güncellenen listede neler yok ki...
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı listeler gündem olmaya devam ediyor. Vatandaşın sağlığını tehlikeye düşüren yeni ürünler ve işletmeler belli oldu.
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Yayınlanan son listede zeytinyağlar, baharatlar, kırmızı et ürünleri dikkatleri çekti.
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'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesinde pide ve köfte harcındaki tek tırnaklı eti dikkat çekti.
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İşte son liste...
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