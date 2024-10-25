Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'a terör saldırısıyla ilgili önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 kişinin şehit olduğu TUSAŞ'a terör saldırısıyla ilgili "Şehitlerimiz sebebiyle acımız büyük olsa da Türkiye Yüzyılı ülkümüze kasteden alçaklarla mücadele azmimiz çok daha büyüktür. Milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü saldırı başarısız olacak, en sonunda dönüp kandan beslenen terör baronlarını vuracaktır." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitlerimiz sebebiyle acımız büyük olsa da Türkiye Yüzyılı ülkümüze kasteden alçaklarla mücadele azmimiz çok daha büyüktür. Milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü saldırı başarısız olacak, en sonunda dönüp kandan beslenen terör baronlarını vuracaktır." dedi.

Erdoğan, "Hava Kuvvetlerimiz ve MİT Başkanlığımız bu alçak saldırıya cevabımızı Suriye ve Irak'taki terör hedeflerini yok ederek katbekat fazlasıyla vermiştir." dedi.

"Emellerinin ne olduğunun gayet farkındayız"

Erdoğan, "Biz bu kalleşliklerin arkasındaki niyetin ne olduğunu çok net görebiliyoruz. Biz kiralık katil sürülerinin emellerinin ne olduğunun da gayet farkındayız. Türkiye Cumhuriyeti sadece tüm terör örgütlerinden değil, bu cinayet şebekelerini üzerimize salan emperyalist çetelerden de daha büyüktür, daha güçlüdür." diye konuştu.

"Partilerin müşterek duruşunu takdirle karşılıyoruz"

Erdoğan, "Terör eylemi akabinde milletimizin yanı sıra muhalefet dahil siyasi partilerimizin benimsediği müşterek duruşu takdirle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İnşallah bundan sonra aynı stratejik akılla mücadelemizi sürdüreceğiz, tuzağa düşmeyeceğiz. Kardeşliğimizden taviz vermeyeceğiz. Tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum." diyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

Sosyal medya paylaşımlarına tepki

"Burada bir üzüntümü de ifade etmek durumundayım. Terörün gayesi sadece kan dökmek, masumları katletmek değildir. Terörün asıl amacı toplumda korku ortamı oluşturmaktır. Ülkemizde kimi çevreler bilerek ya da bilmeyerek terörün bu hedefine ulaşmasına aracılık yapmaktadır. Hiçbir otokontrolün, denetimin olmadığı sosyal medya mecralarını bir tarafa bırakıyorum. Çünkü orası söz konusu Türkiye olduğunda terör eyleminin eksik kalan yanlarını tamamlayan operasyon aygıtına dönüşmüş durumda.

Artık onlardan tutarlı, ahlaklı, ilkeli bir duruş beklemiyoruz. Bizi asıl üzen böyle meselelerde çok daha sorumlu yayın yapmasını beklediğimiz kendi yazılı ve görsel medyamızdır. Medyamız bu tür hadiselerde çok kötü sınav veriyor. Sergilenen sorumsuzluğun bir benzerinin TUSAŞ'taki terör eyleminde de görüyoruz. Milletin memleketin, devletin kurumlarının hak ve çıkarlarının reyting yarışlarına feda edilmemesi gerekiyor. Görüntüleri filtresiz boca edenler ne kadar yanlış içindeyse bu görüntüleri servis edenler de telafisi zor zararlar vermektedir. Bu tür sorumsuzlukların üzerine daha kararlı gideceğiz. Medyamızdan ve siyasetçilerimizden teröre karşı mücadeleyi topyekun mücadele olduğunu göz önünde bulundurarak hareket etmelerini bekliyoruz."

Rekora imza attı

Erdoğan, "(SAHA EXPO) Fuar boyunca 4,6 milyar doları ihracat sözleşmesi olmak üzere 6,2 milyar dolarlık anlaşmaların imzalanacak olması dikkate değerdir. Sadece 2024 yılı içerisinde savunma sanayi şirketlerimiz 178 farklı ülkeye ürün ihraç ederek ciddi bir rekora imza attı." dedi.