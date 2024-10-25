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TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını terör örgütü PKK üstlendi

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını terör örgütü PKK üstlendi

Ankara'da 5 kişinin şehit olduğu TUSAŞ'a terör saldırısını terör örgütü PKK üstlendi.

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5 kişinin şehit olduğu Ankara'da TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını PKK üstlendi.

Rudaw'ın aktardığına göre, saldırıyı düzenleyen, PKK'nın askeri kanadı HPG üyelerinin Asya Ali kod adlı İzmir doğumlu Mine Sevjin Alçiçek ile Rojger Helin kod adlı Şırnak doğumlu Ali Örek oldukları belirtildi.

ANKARA'DA TUSAŞ'A TERÖR SALDIRISI

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Tesisi'nde 15.30'da vardiya değişimi sırasında servislerin de olduğu ana nizamiyede terör saldırısı gerçekleşti. Biri şoför koltuğunda olmak üzere iki kişinin 06 JMT 07 plakalı ticari taksiyle nizamiye bölgesine geldiği, uzun namlulu silahlarla taksiden inerek vardiya değişimindeki insanlara ateş açtığı görüldü. Silahlı ve bombalı saldırıların ardından alanda çatışma çıktı. Bölgeye özel harekat timleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıyla ilgili biri başsavcıvekili olmak üzere 9 cumhuriyet savcısını görevlendirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, biri kadın birisi de erkek olmak üzere iki saldırganın öldürüldüğü bildirdi. Terör saldırısında 5  kişinin şehit olduğunu, 3'ü ağır 22 kişinin de yaralandığını duyuran Bakan Yerlikaya, "Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin PKK terör örgütü oldukları kuvvetle muhtemel. Büyük ihtimalle saldırıyı PKK terör örgütünün yapmış olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

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