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Bahçeli teklif etti Öcalan 'koşullar' dedi Akif Beki yazdı

Bahçeli teklif etti Öcalan 'koşullar' dedi Akif Beki yazdı

Yazar Akif Beki, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın "koşullar oluşursa" terör sorununda inisiyatif almaya hazır olduğunu söylemesiyle ilgili yazı kaleme aldı.

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MHP lideri Bahçeli'nin "Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." çıkışı konuşulmaya devam ediyor.

Abdullah Öcalan'ın mesajını dün ileten Ömer Öcalan, Bahçeli'nin teklifine "evet" dediğini "koşullar oluşursa", terör sorununu hukuk ve siyaset zeminine taşımaya gücünün yeteceğini söylediğini aktardı.

Pazarlığa kapalı

Gelişmeleri bugünkü yazısında değerlendiren Karar yazarı Akif Beki, Bahçeli'nin teklifinin açık olduğunu belirterek, "Öcalan, tecridi kaldırılırsa Kandil'e tek taraflı silah bırakma çağrısı yapacak. Onlar da ön şartsız kabul edecekler. O kadar, ötesi berisi yok, pazarlığa kapalı, bir müzakere olmayacak." ifadelerini kullandı.

"Geriye Öcalan'ın koşullarını görmek kalıyor"

Hukuki durumu değişmeden Öcalan'ın cezaevinden nasıl çıkarılmasının mümkün olmadığına dikkat çeken Beki, "Geriye Öcalan'ın koşullarını görmek kalıyor. Onu görmeden Öcalan, Bahçeli'nin teklifini olduğu gibi kabul etmiş de Kandil karşı çıkıyor, denilemez." diye yazdı.

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