Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama! TUSAŞ saldırısında yaralananların son durumu...

Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaştan 14'ünün taburcu edildiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 14'ü taburcu edildi. 8 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir."