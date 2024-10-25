Ahmet Hakan'dan TUSAŞ sorusu: Şehitler yerde yatarken bu hainliği kimler yaptı?

Ahmet Hakan, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısı ardından güvenlik kamerası görüntülerinin hızla sosyal medyaya düşmesine tepki gösterdi ve sebebini sordu.

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Ahmet Hakan, 5 şehidin verildiği TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını değerlendirdi.

Saldırı sırasında güvenlik kamerası görüntülerinin hızla sosyal medyaya düşmesine dikkat çeken Hakan, "Henüz çatışma bitmemişken, olay sürerken, şehitler yerde yatarken bu hainliği kimler yaptı?" dedi.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında TUSAŞ saldırısına ilişkin değerlendirmeler yaptı:

"Teröristlere TUSAŞ’la ilgili istihbarat desteği verilmiş olabilir mi? TUSAŞ kampüsüyle ilgili bilgiler, teröristlerin eline nasıl geçmiş olabilir? Devletimizi yönetenlerin bu sorulara yanıt bulması şart. Hem de en acil, en etkin biçimde. Bu olayın en korkunç taraflarından biri de şu: Güvenlik kamerası görüntülerinin anında ortalığa saçılması. Daha hain ve alçak terör eylemi bitmemişken nasıl oldu da olayın bütün görüntüleri, leblebi çekirdek gibi sosyal medyaya düştü? Henüz çatışma bitmemişken, olay sürerken, şehitler yerde yatarken bu hainliği kimler yaptı? Görüntülerin tümü, güvenlik kameralarının görüntüleri. Güvenlik kameralarına ulaşma yetkisine kimler sahip? Bu görüntülerin servisini yapanlar, hangi karanlık odağa maşalık yapmaktadırlar? Devletimizi yönetenlerin bu sorulara da yanıt bulması şart. Hem de en acil, en etkin biçimde."