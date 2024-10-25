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Jose Mourinho'dan kırmızı kart isyanı

Jose Mourinho'dan kırmızı kart isyanı

Fenerbahçe ile Manchester United arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında 1-1'lik beraberlik sonrası Jose Mourinho, gördüğü kırmızı karta isyan etti.

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UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe evinde Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından Jose Mourinho kırmızı kart hakkında konuştu.

İşte Mourinho'nun sözleri

Jose Mourinho: "Bizden daha üst seviyede bir takıma karşı oynadık. Premier Lig'de daha fazla kalite, yoğunluk, tempo ve her şey var. Çocuklarım harika bir maç oynadı. Maçı sağ bekte oynayan bir stoper ve sol bekte oynayan bir sağ bekle bitirdik. Çılgınca bir yapboz yapmak zorunda kaldık ama performansımız olağanüstüydü ve oyuncularımdan daha fazlasını isteyemezdim."

Kırmızı kart hakkında

Jose Mourinho: "Kırmızı kartla ilgili tek söyleyebileceğim şey şu: Herhalde Fenerbahçe'den sonra UEFA turnuvalarında yer almayan bir takıma gideceğim. Yapabileceğim tek yorum bu." ifadelerini kullandı.

 

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