Leyla Zana sessizliğini bozdu: Barışı gözleyenlere selam geldi

Eski HDP milletvekili Leyla Zana, Devlet Bahçeli'nin Öcalan çıkışının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Zana, "Demokratik çözümün amasız, ancaksız yanında, arkasında duracağız" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışında DEM Parti grubuyla tokalaşması sonrası başlayan 'çözüm süreci' tartışmaları Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla daha da ısındı.

Bahçeli, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a işaret ederek, "Tecridi kaldırılsın, terörist başı gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini açıklasın. Hodri meydan! Buna varız" demişti.

ÖCALAN'DAN İLK MESAJ

Siyaset arenasındaki açıklamaları izleyen süreçte ise dün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

43 ay sonra DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti.

Öcalan, bugün yaptığı paylaşımda ise Öcalan'ın "Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim" mesajını paylaştı.

KRİTİK İSİMDEN AÇIKLAMA

Eski HDP milletvekili Leyla Zana, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı ve DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan’ın İmralı’da PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından sürece ilişkin bir açıklama yaptı.

Zana açıklamasında, meselenin “köklü, tarihsel ve ağır” olduğunu belirtti.

"DEMOKRATİK ÇÖZÜMÜN ARKASINDA DURACAĞIZ"

Zana, "Bizler, yani barışa susamış olanlar bu gelişmeleri, hukuki ve siyasi bir düzlemde demokratik çözüme dönüştürmeye çalışanların amasız, ancaksız yanında, arkasında duracağız" açıklamasında bulundu.

"YARINLARIMIZ ÖZGÜR OLSUN"

Leyla Zana’nın paylaşımı şu şekilde:

"Çatışma ve savaşlardan feryat eden herkese bir umut ışığı doğdu! Barışı gözleyenlere selam geldi, gözümüz aydın.

Bizler, yani barışa susamış olanlar bu gelişmeleri, hukuki ve siyasi bir düzlemde demokratik çözüme dönüştürmeye çalışanların amasız, ancaksız yanında, arkasında duracağız. Ortadoğu coğrafyasına barış tohumları ekenler bilmeli ki; bu tohumları sulamaya devam edeceğiz. Mesele köklü, tarihsel ve ağır! Hepimiz, en az yüzyıldır süren bu savaşın bitmesi için tarihsel, derin ve ciddi bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Onyıllar önce ekilen barış tohumlarının bereketi bol olsun, yarınlarımız özgür olsun."