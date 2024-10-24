BMGK, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını en şiddetli şekilde kınadı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını en şiddetli şekilde kınayarak, saldırının sorumluları, finansörleri ve destekçilerinin hesap vermesi gerektiğini belirtti.

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Ankara’da yer alan savunma sanayiimizin önemli kurumlarından TUSAŞ tesislerinde gerçekleşen terör saldırısında 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştiren iki terörist, biri kadın biri erkek, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

15 üyeli BMGK, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, BMGK üyelerinin, hayatını kaybedenlerin aileleri, yakınları, Türk halkı ve hükümetine başsağlığı dileklerini ilettiği belirtilerek, yaralılara acil şifalar dilendi.

EN ŞİDDETLİ ŞEKİLDE KINANDI

"BMGK üyeleri, terörizmin her tür ve tezahürünün uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en ciddi tehdit olduğunu ifade etmektedir." denilen açıklamada, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının en şiddetli şekilde kınandığı, saldırının sorumluları, finansörleri ve destekçilerinin hesap vermesi gerektiği bildirildi.

"SORUMLULARI VE FİNANSÖRLERİ HESAP VERMELİ"

Açıklamada, saldırının sorumluları, finansörleri, destekçileri ve düzenleyicilerinin adalete teslim edilmesi gerektiğinin altı çizilerek, tüm üye ülkelere, bu çerçevede uluslararası hukuk ve BMGK kararları uyarınca Türk hükümetiyle etkin işbirliği yapma çağrısında bulunuldu.

Her türlü terör faaliyetinin suç olduğu ve hiçbir meşruiyetinin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, bunların kim tarafından, nerede ve ne amaçla yapıldığının önem taşımadığı kaydedildi.

Açıklamada, tüm üye ülkelerin, BM Şartı ve uluslararası hukuk, uluslararası insan hakları hukuku ve uluslararası insancıl hukuk kurallarına göre terörle mücadele etmesi gerektiği ifade edildi.