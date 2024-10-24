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TFF duyurdu: Maçlar öncesi saygı duruşu ve bant kararı

TFF duyurdu: Maçlar öncesi saygı duruşu ve bant kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlar anısına 25-28 Ekim tarihleri arasında tüm lig maçlarında 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını ve takımların siyah kol bandı takacağını açıkladı. Terör lanetlenirken, şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olan vatandaşlar için bu hafta tüm liglerde maç öncesinde saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız anısına 25, 26, 27 ve 28 Ekim'de oynanacak tüm profesyonel ve amatör lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır." denildi.

Terörün lanetlendiği açıklamada, "Ayrıca tüm kulüplerimiz müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, aileleri ve tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyor; terörü lanetliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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