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Tether'den Türkiye'ye 'Bor Token' teklifi

Tether'den Türkiye'ye 'Bor Token' teklifi

Tether, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da yer aldığı bir toplantıda bor minerallerini temsil edecek dijital tokenlar çıkarma önerisi sundu.

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Tether Holdings Ltd. Türkiye’yi zengin bor kaynaklarını dijital varlıklarda kullanmak için ikna etmeye çalışıyor.

Bloomberg'in haberine göre, Tether’in görüştüğü kişiler arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Eti Maden Genel Müdürü Yalçın Aydın da bulunuyor.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, sabitkoin ihraççısı Tether, hükümet yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde borat minerallerini temsil eden dijital tokenler oluşturmak için blockchain teknolojisini kullanma önerisinde bulundu.

Yetkililer, görüşmelerde ayrıca İstanbul Finans Merkezi’nde bir dijital varlık Borsası fikri kurulmasının da görüşmelerde gündeme getirildiğini söyledi.

Bloomberg'e konuşan bir Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilisi Tether ile görüşmelerin henüz erken bir aşamada olduğunu söylerken, bir başka Türk yetkili önerinin şu an için uygulanabilecek bir proje olmadığını söyledi.

Eti Maden’in verilerine göre dünya bor rezervinin yaklaşık yüzde 70’inden fazlası Türkiye’de bulunuyor. Bor ürünleri çoğunlukla seramik, deterjan, gübre ve cam üretiminde kullanılıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eti Maden Bigadiç işletmesi bünyesinde faaliyet yürütecek granül bor üretim tesisi açılışındaki konuşmasında, Türkiye’nin 2024 yıl sonu itibarıyla 2,5 milyon tonluk bor satışı karşılığında 1,3 milyar dolar gelir elde etmeyi hedeflediğini söylemişti.

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