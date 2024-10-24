MHP'li Oğuzhan Güngör görevden alındı: "Babama uygulanan yöntem bana da uygulandı"

MHP TBMM Grup Danışmanı Oğuzhan Güngör, görevden alındığını duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Güngör, "Bundan 24 sene önce Türk Milleti’nin sesi olan rahmetli babama uygulanan yöntem, tarafım için de söz konusu olmuştur" ifadesini kullandı.

Abone ol

MHP TBMM Grup Danışmanı Oğuzhan Güngör görevden alındı. Güngör, görevden alındığını sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duyurdu.

Güngör paylaşımında, "Az önce Milliyetçi Hareket Partisi’ndeki görevime son verildiği tarafıma tebliğ edilmiştir. Bundan 24 sene önce Türk Milleti’nin sesi olan rahmetli babama uygulanan yöntem, tarafım için de söz konusu olmuştur" dedi.

Güngör'ün paylaşımının devamında şu ifadeler yer aldı:

Bebek katiline umut hakkı vermeyi taahhüt edip, Yüce Meclisimizde konuşmasını teklif edebilenler, bunu alkışlayabilenler, bir Türk Milliyetçisi’nin söylenmesi gerekeni söylemesinden rahatsız olmuşlardır.

Bebek katilinin Gazi Meclisimizi kirletemeyeceğini söylemenin bedelini, Ali Güngör’ün oğlu olmanın verdiği gurur ve aziz Türk Milleti'nin bir evladı olarak şerefle kabul ediyorum.

Makam ve şahsi ikbal için herşeyini vermeye hazır olanlara inat, dün olduğu gibi bundan sonra da eğilmeden, şahsi ikbal gütmeden yoluma devam edeceğim. Zira bana ve milyonlarca vatan ve devlet aşığı Türk Milliyetçisi’ne ilham veren fikriyatın temeli budur.

Türk Milliyetçiliği, Türk Milleti'nin sinesinden çıkmış olup, yalnız ve yalnız ona aittir. Ülkücülük ise Başbuğ’dan ve nice şehitten bize mirastır. Milletimizi ve Ülkümüzü, geçmişimiz ve geleceğimiz için tek kişi kalıncaya kadar müdafaa etmeye devam edeceğiz."

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını eleştirmişti

MHP TBMM Grup Danışmanı Oğuzhan Güngör ise Bahçeli için isim vermeden şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bebekleri katleden yenidoğan çetesine nazire yaparcasına en büyük bebek katilinin Gazi Meclisimizde muhatap alınmasını izleyecek kadar çaresiz de cesaretsiz de değiliz! Biz bu davanın sahipleri buna izin vermeyiz."

Güngör'ün babası partiden ihraç edilmişti

Oğuzhan Güngör’ün babası MHP eski İçel Milletvekili Ali Güngör, Öcalan’ın idamının ve af tartışmalarının yaşandığı günlerde Bahçeli’nin yüzüne yaptığı konuşmanın ardından partiden ihraç edilmişti.