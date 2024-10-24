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Öcalan'ın avukatlarından görüşme açıklaması: Süreklilik kazanması gerek

Öcalan'ın avukatlarından görüşme açıklaması: Süreklilik kazanması gerek

PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın avukatları, kendisiyle görüşme talebiyle başsavcılığa ve cezaevi müdürlüğüne başvuru yaptı.

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Asrın Hukuk Bürosu avukatları, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebiyle başsavcılık ve cezaevi müdürlüğüne başvuru yaptı. Avukatlar, yaptıkları açıklamada, Öcalan’ın avukat ve aile görüşlerinin yasal ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak düzenli bir şekilde sağlanması gerektiğini vurguladı.

Avukatların sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamaya göre, Abdullah Öcalan ve yeğeni Ömer Öcalan arasında uzun bir aradan sonra ilk kez bir aile ziyareti gerçekleşti. 3 Mart 2020’deki son görüşmenin üzerinden yaklaşık 4,5 yıl geçtikten sonra yapılan bu ziyaretin süreklilik kazanması gerektiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, sadece Öcalan değil, aynı cezaevinde tutuklu bulunan Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş’ın da düzenli avukat ve aile ziyaretlerinin sağlanmasının bir hak olduğu belirtildi. Avukatlar, “Öcalan’ın teorik ve pratik gücünün çatışma ve şiddet ortamını hukuki ve siyasi çözümlere yönlendirme potansiyeline sahip olduğunu” belirtti ve düzenli görüşmelerin Türkiye’deki ve bölgedeki siyasal sorunların barışçıl yollarla çözülmesine katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Ayrıca avukatlar, İmralı Cezaevi’nde sürdürülen hak ihlallerine son verilmesi ve 7 Ağustos 2019’dan bu yana engellenen avukat görüşlerinin yasaya uygun şekilde yeniden başlatılması talebinde bulundu.

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