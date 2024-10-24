BIST 8.856
DOLAR 34,24
EURO 37,08
ALTIN 3.014,81
HABER /  GÜNCEL

Şehit olan taksi şoförü Murat Arslan'a son veda! Ailesi ayakta duramadı

Şehit olan taksi şoförü Murat Arslan'a son veda! Ailesi ayakta duramadı

TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısında şehit düşen taksi şoförü Murat Arslan'ın naaşı Kahramankazan Devlet Hastanesi'nden askeri törenle alındı. Hastane önüne gelen yüzlerce kişi şehit için dualar ederken, Arslan'ın ailesi ayakta durmakta güçlük çekti.

Abone ol

Ankara​'nın Kahramankazan​ ilçesinde bulunan TUSAŞ​ tesislerine dün terör saldırısı düzenlendi. Hain saldırıda 5 kişi şehit olurken, 2'si ağır olmak üzere 22 kişi yaralandı. 

Yakınları ayakta duramadı

Teröristlerin tesislere gelirken gasp ettiği taksi şoförünün cansız bedeni aracın bagajında bulundu. Teröristlerin silahından çıkan kurşunlarla şehit olan Murat Arslan'ın naaşı, Kahramankazan Devlet Hastanesi'nden askeri törenle alındı. Şehidin yakınları ayakta durmakta zorluk çekti.

Yüzlerce kişi dua etti

Düzenlenen askeri törene Arslan'ın ailesi, sevdikleri ve yakınları katıldı. Şehit taksi şoförü Murat Arslan'ın cenazesi, Kahramankazan'da bulunan Ulu Cami'de öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Aslı Baykal CHP lideri Özgür Özel için sert konuştu: İkiyüzlüsün
Aslı Baykal CHP lideri Özgür Özel için sert konuştu: İkiyüzlüsün
MSB: Teröristler insanımızı hedef almanın bedelini ödeyecekler
MSB: Teröristler insanımızı hedef almanın bedelini ödeyecekler
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! TUSAŞ'taki saldırıyı gerçekleştiren erkek teröristin kimliği tespit edildi
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! TUSAŞ'taki saldırıyı gerçekleştiren erkek teröristin kimliği tespit edildi
TUSAŞ'a terör saldırısı... Sağlık Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
TUSAŞ'a terör saldırısı... Sağlık Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
İlaç fiyatlarına zam geldi
İlaç fiyatlarına zam geldi
Aman uyuz olmayın! Uyuz vakaları her geçen gün artıyor uzmanı uyuz vakalarına karşı uyardı
Aman uyuz olmayın! Uyuz vakaları her geçen gün artıyor uzmanı uyuz vakalarına karşı uyardı
Harris, rakibi Trump'ın Hitler hakkındaki açıklamalarını "aşırı rahatsız edici" olarak niteledi
Harris, rakibi Trump'ın Hitler hakkındaki açıklamalarını "aşırı rahatsız edici" olarak niteledi
IMF’den asgari ücret uyarısı: Geçen yılla aynı oranda artırılmamalı
IMF’den asgari ücret uyarısı: Geçen yılla aynı oranda artırılmamalı
Terör saldırısına uğrayan TUSAŞ'tan "kararlılık" mesajı
Terör saldırısına uğrayan TUSAŞ'tan "kararlılık" mesajı
Lyon-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
Lyon-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
MHP'li Feti Yıldız'dan, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama
MHP'li Feti Yıldız'dan, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama
Bu hafta 7 film vizyona girecek
Bu hafta 7 film vizyona girecek