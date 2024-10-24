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IMF’den asgari ücret uyarısı: Geçen yılla aynı oranda artırılmamalı

IMF’den asgari ücret uyarısı: Geçen yılla aynı oranda artırılmamalı

IMF Türkiye misyonu başkanı Jim Walsh, 1 Ocak'ta yapılacak asgari ücret artışının geçen yıl olduğu gibi enflasyonun ciddi şekilde yükselmesine yol açacak bir artış yapmaması gerektiğini gerektiğini belirterek, en yoksul kesim için destek önlemlerine odaklanılması çağrısında bulundu. Asgari ücretteki yüksek oranlı artışların enflasyon beklentilerini olumsuz bir şekilde etkileyebileceği ifade edildi.

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IMF Türkiye misyonu başkanı Jim Walsh, asgari ücret, enflasyon ve Türkiye ekonomisiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Washington’daki IMF-Dünya Bankası yıllık toplantısında Reuters’a konuşan Walsh, asgari ücretteki yüksek oranlı artışların enflasyon beklentilerini olumsuz etkileyebileceğini belirtti. “Bu yıl böyle yüksek bir artış olmamasını umuyoruz, çünkü benzer durumdaki birçok ülkede bu artışların enflasyon üzerinde belirgin etkiler yarattığını gördük. Yetkililerin bu dengeyi kurması gerekiyor ve bunun farkındalar” dedi.

Walsh, düşük gelirli çalışanların korunması için nakit transferleri ve etkili sosyal programların geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. “Asgari ücretin artırılması yerine, doğrudan yardımlar ve hükümet desteklerinin daha iyi düzenlenmesi, ekonomik dengeler açısından daha sürdürülebilir olabilir” şeklinde konuştu.

Walsh ayrıca Türkiye’de finansal koşulların zaten sıkı olduğunu belirtti ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon hedeflerine ulaşmak için daha fazla faiz artışına başvurabileceğini söyledi. “TCMB, sıkılaştırma yanlısı bir duruş sergiledi ve enflasyonun düşüş trendine girdiğini görene kadar faizleri sabit tutmayı hedeflediğini belirtti” dedi. Ancak Walsh, piyasada faiz indirimine ilişkin belirsizlik olduğunu belirterek, “Aylık enflasyon yüzde 2,5 seviyesinde seyrederken, faiz indiriminden bahsetmek için henüz erken” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin yüksek enerji ithalatı nedeniyle olası enerji şoklarına karşı savunmasız olduğuna dikkat çeken Walsh, enerji bağımsızlığı için yenilenebilir enerji üretiminin artırılmasının önemine vurgu yaptı. “Yüksek enerji maliyetleri ve istikrarsız enflasyon beklentileri, Türkiye'yi kırılgan hale getiriyor. Yenilenebilir enerjiye yapılacak yatırımlar, bu riski azaltmanın en iyi yollarından biri olabilir” dedi.

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