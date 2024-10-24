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İlaç fiyatlarına zam geldi

İlaç fiyatlarına zam geldi

İlaç fiyatlamasında kullanılan euronun değeri güncellendi. Fiyatlar belirlenirken kabul edilen euro değeri yüzde 23,5 artış gösterdi. Yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.

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İlaç fiyatlandırılmasında kullanılan TL cinsinden euro değeri ekim ayında yüzde 23,5 artırılarak 17,5483 TL'den 21,6721 TL'ye yükseltildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına dair kararda değişiklik yapılması hakkında Cumhurbaşkanı kararına göre, belirlenen euro değeri 2025 yılı için de uygulanmaya devam edilecek.

2025 yılı için yeni bir euro değerlemesi yapılmayacak.

Karar kapsamında gerçek kaynak fiyatı barem değerleri de euro değerinde yapılan değişiklik oranında güncellenerek fiyat korumalı ürünlerde 74,72 TL, diğer ürünlerde 39,05 TL olarak belirlendi.

Yeni fiyatlar 25 Ekim tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

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