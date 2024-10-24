Sosyal medya platformlarında erişim engeli kalktı

Ankara'daki TUSAŞ saldırısının ardından dün akşam getirilen sosyal medya erişim kısıtlamaları kaldırıldı. Instagram ve X'e erişim sağlanırken, YouTube ve TikTok'ta da herhangi bir sorun bulunmuyor. Kısıtlamalar süresince birçok kullanıcının VPN'lere başvurduğu öğrenildi.

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Ankara'da yaşanan TUSAŞ saldırısının ardından Türkiye'de sosyal medya platformlarına erişimde yaşanan sorunlar büyük tepki çekti. Dün akşam saat 17:00 sıralarında başlayan kısıtlamalar, X, Instagram, YouTube ve TikTok gibi popüler platformları etkiledi. Kullanıcılar, bu platformlara erişim sağlamakta zorlandı ve uygulamaların yavaş çalıştığını veya hiç açılmadığını belirtti.

X (Twitter) ve Instagram'daki kısıtlama, bugün itibarıyla büyük ölçüde ortadan kalktı.

YouTube ve TikTok da sorun yaşanan video platformları oldu. YouTube 17.37'den itibaren erişim kısıtlamasına girdi. "Youtube çöktü mü, Youtube ne oldu, Youtube ne zaman açılacak" merak ediliyordu. YouTube ve TikTok'da da erişim sorunu çözüldü.