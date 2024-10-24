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Osmaniye'de izinsiz basıldığı tespit edilen 513 altın ele geçirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Osmaniye'de izinsiz basıldığı tespit edilen 513 altın ele geçirildi

Osmaniye'de bir otomobilde yapılan aramada, izinsiz basıldığı belirlenen tam, yarım ve çeyrek 513 altın ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar üzerine M.D. idaresindeki otomobili takibe aldı.

Ekiplerce Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Osmaniye gişeleri yakınında durdurulan araçta, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü izni dışında basıldığı belirlenen 209'u tam, 100'ü yarım ve 204'ü çeyrek olmak üzere 513 altın ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler, sürücü M.D'yi gözaltına aldı.

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