TUSAŞ teröristleri taksiciyi kandırmak için sevgili rolü yapmışlar!

Dün Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) terör saldırısı gerçekleştirildi. 1 kadın bir erkek teröristin Kahramankazan ilçesindeki duraktan taksiye bindiği ve saldırı öncesi şoför Murat Arslan'ı şehit edip, naaşını bagaja koydukları belirlendi. Şehit taksi şoförü Murat Arslan'ın babasının sözleri kahretti.

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Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde patlama ve ardından da silah sesleri duyuldu. Kısa sürede olayın terör saldırısı olduğu aktarılırken, 5 şehit, 22 yaralı olduğu açıklandı.

Teröristlerin ticari taksi ile TUSAŞ'a geldiği belirlenirken saldırıya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

El ele durağa geldikler sevgili rolü yaptılar

Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre teröristlerin saat 15:00 sıralarında kendilerine çift görüntüsü vererek el ele durağa geldikleri ve sırt çantalarıyla birlikte şehir merkezine gitmek istediklerini belirterek taksiye bindikleri ortaya çıktı.

Taksi soförünü infaz ettiler

Erkek terörist şoförün yanına, kadın terörist ise arka koltuğa oturdu. Kadın terörist tenha bir bölgede sigara içme bahanesiyle aracı durdurup çantadan çıkardığı silahla taksi şoförünü infaz etti.

TUSAŞ'a düzenlenen silahla saldırıda kimlikleri henüz tespit edilemeyen 1'i kadın 2 teröristin, saldırıda taksiyi kullanıp, Kahramankazan ilçesindeki duraktan taksiye bindiği ve saldırı öncesi şoför Murat Arslan'ı şehit edip, naaşını bagaja koydukları belirlendi. Teröristler, taksiyle daha sonra TUSAŞ'a gidip, giriş kapısında araçtan uzun namlulu silahlarla inerek saldırıyı gerçekleştirdi.

"Öldürüp bagaja koymuşlar "

Şehit taksi şoförü Murat Arslan'ın babası Mahmut Arslan, "Duraktan binmişler arabaya. TUSAŞ'a gidince katliam yapmışlar. Oğlumu aracın bagajına koymuşlar, sırtından vurmuşlar. Ben hala oğlumu göremedim" dedi.

Murat Arslan'ın arkadaşı Rasim Can Oraz da TUSAŞ'a yapılan saldırı nedeniyle üzgün ve sinirli olduklarını belirterek, "Biz Murat ağabeyin evinde 2 yıl kiracı olarak oturduk. İyi insanlardı, iyi esnaflardı. Kimseye bir zararları yoktu. Üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca şoförün arkadaşı olduğunu söyleyen Rıfat Albus, açıklamalarda bulundu. Albus, "Sabah 05.00’te kalkıp da insanları işine getirmek için uğraşan bir insandır. Şu durağın içinde savaş veren bir insandır. Yıllardan beri ekmek kavgasındalar. Ölümle savaştılar. Durağın sahibinin oğluydu, ismi Murat’tı. Çok sevdiğim kardeşimdi. Her zaman abi kardeş gibiydik" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel telefonla aradı

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit taksi şoförü Murat Arslan'ın babası Mahmut Arslan'ı aradı. Arslan, Özel'e , "Arslan taksi kendimizin, baba oğul çalışıyoruz 3 arabayız durakta. Olay cereyan ettiğinde ben müşterideydim, çocuklarımdan ikisi duraktaydı. Müşteri gibi gelmiş o hain, ne olduğunu bilmiyoruz. Biliyorsunuz zaten bir şey anlatmaya gerek yok" dedi.

Özel ise "Başınız sağ olsun, kahrolduk çok üzüldük. Ben şimdi Ankara'ya dönüyorum, yarın orada olacağım. Allah nasip ederse cenazede yanınızda olacağım" ifadelerini kullandı.

Özel'in, baba Arslan'a bir ihtiyacının olup olmadığını sorması üzerine Arslan, "Allah razı olsun başkanım, burada ilgileniyorlar. Öyle bir şey olursa zaten yardım isterim" dedi ve Özel'e teşekkür etti.