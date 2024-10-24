Barcelona, Alman devini dağıttı: 4-1

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Bayern Münih'i 4-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Katalan ekibinin gollerini Raphinha (1, 45, 56) ve Robert Lewandowski (36) atarken, Bayern Münih'in tek golü Harry Kane'den (18) geldi. Bu sonuçla Barcelona puanını 6'ya yükseltirken, Bayern Münih 3 puanda kaldı.Abone ol
Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü haftanın dev maçında Barcelona sahasında ağırladığı Alman devi Bayern Münih’i 4-1 mağlup etti.
Barcelona’ya galibiyeti getiren golleri 1, 45 ve 56. dakikalarda Raphinha ve 36. dakikada Robert Lewandowski kaydetti. Bayern Münih’in tek golü ise 18. dakikada Harry Kane’den geldi.
Katalan ekibi bu galibiyetle puanını 6’ya yükseltirken, Bayern Münih ise 3 puanda kaldı.
Barcelona bir sonraki karşılaşmasında Kızılyıldız deplasmanına giderken, Bayern Münih sahasında Benfica’yı konuk edecek.