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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, terör saldırısını lanetledi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, terör saldırısını lanetledi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını lanetleyerek şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi ve savunma sanayii personeline geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısını lanetledi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle lanetliyorum. Saldırıda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, tüm TUSAŞ ve savunma sanayii personeline geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yüce Rabb'imiz ülkemizi ve milletimizi muhafaza eylesin. Milletimize, devletimize ve insanlığa düşman olan terör örgütlerine lanet olsun."

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