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Ankara'da 29 Ekim etkinlikleri iptal edildi

Ankara'da 29 Ekim etkinlikleri iptal edildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesisine düzenlenen terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 22 kişi yaralandı. Saldırının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini iptal etti.

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Tesisine terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 3 teröristten 2'si etkisiz hale getirilirken 5 kişinin şehit olduğu 2'si ağır 22 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Etkinlikler iptal edildi

Saldırının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama ile 29 Ekim Cumhuriyet bayramı etkinliklerinin iptal edildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler; Kahramankazan ilçemizde gerçekleşen hain terör saldırısı sebebiyle iptal edilmiştir. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadeleri yer aldı. 

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