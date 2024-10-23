Tüm televizyon kanallarından TUSAŞ kararı! Diziler yayınlanmayacak

Televizyon kanalları, TUSAŞ'a düzenlene hain saldırı sonrası aldıkları ortak kararla birlikte dizilerin yeni bölümlerinin bu akşam ekranlara gelmeyeceğini bildirdi.

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Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) düzenlenen hain terör saldırısı sonrası televizyon kanallarından ortak bir adım geldi.

DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ BU AKŞAM EKRANLARA GELMEYECEK

Tüm TV kanallarının aldığı kararla, TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısı ve bu saldırıda verilen şehitler nedeniyle dizilerin yeni bölümlerinin bu akşam yayınlanmayacağı açıklandı.

Karar sonrası akşam kuşağı dizilerinin ekranlarda yer almadığı da görüldü.